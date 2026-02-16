Sudan almeno 28 morti in un attacco nello stato del Kordofan Settentrionale

Un attacco con i droni ha provocato la morte di almeno 28 persone nel mercato di un villaggio dello stato del Kordofan settentrionale, nel sud del Sudan. La ong Emergency ha confermato il bilancio e ha riferito che molti sono rimasti feriti, mentre i soccorritori cercano di aiutare le vittime tra le macerie.

Almeno 28 persone sono morte in un attacco con i droni contro un mercato nello stato del Kordofan settentrionale, nel centrosud del Sudan, ha annunciato il 16 febbraio l'ong Emergency lawyers. "Il 15 febbraio i droni hanno bombardato il mercato della zona di Al Safiya, nella località di Sodari, causando 28 morti e decine di feriti", ha affermato l'ong. Sodari, che si trova a circa 230 chilometri dal capoluogo El Obeid, è attualmente controllata dalle Rsf. "L'attacco si è verificato in un momento in cui il mercato era molto affollato", ha precisato l'ong, aggiungendo che il bilancio potrebbe aggravarsi.