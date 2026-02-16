Studenti al freddo Sos dal liceo Ainis | richiesta urgente di riattivazione del riscaldamento
Gli studenti del liceo Emilio Ainis di Messina vivono nel gelo perché il riscaldamento resta spento da settimane, causando disagio tra i ragazzi che si coprono con sciarpe e giacche per cercare di sopportare le basse temperature in aula.
Seduti al banco con il freddo che gela mani e costretti a stare imbacuccati con sciarpe e giacche: così passano le giornate gli studenti del liceo Emilio Ainis di Messina, dove l’impianto di riscaldamento è fermo da settimane. A sollecitare un intervento urgente è il presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto, che ha inviato una nota al sindaco metropolitano Federico Basile e al direttore generale Giuseppe Campagna, definendo la situazione “grave e ingiustificabile” e denunciando il protrarsi del disagio per studenti e personale nonostante le richieste del dirigente scolastico. Il problema non riguarda solo l’Ainis: altre scuole della città vivono condizioni simili.🔗 Leggi su Messinatoday.it
La mappa delle scuole al freddo, c'è anche il liceo Ainis
La Flc di Messina denuncia le condizioni delle scuole cittadine, tra cui il liceo Ainis, colpite dalla mancanza di riscaldamento.
Sos scuole al freddo. Problemi in tre istituti per il riscaldamento
Durante le recenti temperature estremamente basse, alcune scuole superiori hanno segnalato problemi con il riscaldamento.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
