Studente porta tirapugni in classe | cane antidroga scopre arma bianca nel giubbotto Minorenne incensurato deferito alla Procura per i Minorenni

Uno studente di 15 anni ha portato un tirapugni nero in classe, attirando l'attenzione dei carabinieri durante un controllo nell’istituto professionale di Brindisi. Il cane antidroga, annusando il giubbotto del ragazzo, ha scoperto un’arma bianca nascosta all’interno di una tasca. Il minorenne, incensurato, è stato quindi denunciato alla Procura per i Minorenni.
Operazione antidroga in provincia di Rieti: studente minorenne arrestato sui mezzi pubblici. Sequestrati hashish, tirapugni e coltelli in diversi istituti
Operazione antidroga in provincia di Rieti: studente minorenne arrestato sui mezzi pubblici. Sequestrati hashish, tirapugni e coltelli in diversi istituti
I Carabinieri della Stazione di Passo Corese, con il supporto dei militari di Collevecchio e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto, hanno eseguito un servizio straordina
