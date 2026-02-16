Studente porta tirapugni in classe | cane antidroga scopre arma bianca nel giubbotto Minorenne incensurato deferito alla Procura per i Minorenni

Un tirapugni di colore nero è stato rinvenuto dai carabinieri nel giubbotto di uno studente di 15 anni durante un'operazione di controllo in un istituto professionale di Brindisi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Un ragazzino di 15 anni è stato denunciato dopo aver portato un tirapugni a scuola, ma il cane antidroga Wally dei Carabinieri ha trovato l'arma durante un controllo all’istituto Morvillo Falcone-Bassi di Brindisi.

I Carabinieri di Passo Corese hanno fatto un blitz in due scuole della zona, trovando hashish, tirapugni e coltelli tra gli studenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: A scuola con droga e tirapugni: operazione dei Carabinieri; Studente universitario conservatore muore dopo un presunto attacco antifa in Francia.

In classe con un tirapugni: denunciato studenteSi è presentato in classe con un tirapugni. Sono stati i carabinieri a scoprire l'oggetto portato a scuola da un 15enne che frequenta ... msn.com

Operazione antidroga in provincia di Rieti: studente minorenne arrestato sui mezzi pubblici. Sequestrati hashish, tirapugni e coltelli in diversi istitutiI Carabinieri della Stazione di Passo Corese, con il supporto dei militari di Collevecchio e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto, hanno eseguito un servizio straordina ... orizzontescuola.it

Un altro nostro studente si porta a casa il foglio rosa Eugenio ci racconta come, in sole due settimane, grazie ai materiali di studio disponibili in app, sia riuscito non solo a prepararsi per l’esame di teoria ma anche a superarlo! Riassume la prima parte del s - facebook.com facebook

Orientamento: Futuro Lab porta nelle pmi camune 150 studenti x.com