Striscione e querela dei Carc | Cacciamo il governo Meloni FdI | Odio ideologico e minacce

Il movimento comunista rivendica il blitz contro la sede del partito e il boicottaggio alla Tekapp, incassando la dura condanna del senatore Barcaiuolo che parla di "propaganda eversiva e violenta" È scontro aperto a Modena tra il Partito dei CARC e Fratelli d’Italia. La tensione è salita dopo che, nella mattinata di sabato 14 febbraio, militanti comunisti dei CARC hanno affisso un messaggio davanti alla sede del partito di Giorgia Meloni. Un gesto rivendicato come atto politico per "cacciare il governo della repressione e della guerra" e invocare la costituzione di un "Governo partigiano della Palestina e della Costituzione del 1948".🔗 Leggi su Modenatoday.it

Nelle ultime ore sono apparse nuove scritte minatorie e offensive nei confronti di Giorgia Meloni, questa volta all'esterno di una scuola di Ostia.

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Matteo Chelli, ha annunciato l’intenzione di querelare a seguito di commenti su Facebook contenenti minacce e insulti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.