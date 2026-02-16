Andrea Stramaccioni spiega che il pareggio tra Napoli e Roma, finito 2-2, è stato uno dei match più emozionanti di questa stagione. L’allenatore ha sottolineato come il livello di gioco abbia ricordato le sfide di alta classifica della Premier League. Tra i protagonisti, ha elogiato Alisson, portiere della Roma, definendolo un giocatore capace di creare azioni decisive e imprevedibili. Un dettaglio che ha colpito è stato il modo in cui il portiere brasiliano si è distinto per alcuni interventi decisivi durante la partita.

"> NAPOLI – Andrea Stramaccioni ha analizzato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il 2-2 tra Napoli e Roma, definendolo uno dei match più spettacolari della stagione. «Napoli-Roma è stata una partita da Premier League: uomo contro uomo, gol bellissimi e tanto spettacolo. Il Napoli era in emergenza cronica ed anche la Roma aveva tanti assenti», ha spiegato l’allenatore, sottolineando l’intensità e il livello tecnico della sfida. Stramaccioni ha evidenziato anche la presenza di diversi giovani interessanti scesi in campo: «Abbiamo visto tanti ragazzi di prospettiva. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Stramaccioni: «Napoli-Roma da Premier League. Alisson? Uno che crea la giocata»

La Premier League 2026 di karate prende il via da Istanbul, segnando l'inizio di un circuito di rilevanza internazionale organizzato dalla World Karate Federation.

Alisson Santos ha salvato il Napoli nel finale, impedendo alla Roma di vincere e portando il punteggio sul 2-2 al Maradona.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.