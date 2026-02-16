Stramaccioni | Napoli-Roma da Premier League Alisson? Uno che crea la giocata
Andrea Stramaccioni spiega che il pareggio tra Napoli e Roma, finito 2-2, è stato uno dei match più emozionanti di questa stagione. L’allenatore ha sottolineato come il livello di gioco abbia ricordato le sfide di alta classifica della Premier League. Tra i protagonisti, ha elogiato Alisson, portiere della Roma, definendolo un giocatore capace di creare azioni decisive e imprevedibili. Un dettaglio che ha colpito è stato il modo in cui il portiere brasiliano si è distinto per alcuni interventi decisivi durante la partita.
"> NAPOLI – Andrea Stramaccioni ha analizzato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il 2-2 tra Napoli e Roma, definendolo uno dei match più spettacolari della stagione. «Napoli-Roma è stata una partita da Premier League: uomo contro uomo, gol bellissimi e tanto spettacolo. Il Napoli era in emergenza cronica ed anche la Roma aveva tanti assenti», ha spiegato l’allenatore, sottolineando l’intensità e il livello tecnico della sfida. Stramaccioni ha evidenziato anche la presenza di diversi giovani interessanti scesi in campo: «Abbiamo visto tanti ragazzi di prospettiva. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Meno Malen che c’è Alisson Santos: il Napoli riagguanta la Roma, è 2-2 al Maradona
Alisson Santos ha salvato il Napoli nel finale, impedendo alla Roma di vincere e portando il punteggio sul 2-2 al Maradona.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
