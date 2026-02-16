Strade provinciali nel degrado | Pezzullo Sannio Insieme chiede chiarezza su fondi e convenzioni

Pezzullo di Sannio Insieme denuncia che le strade provinciali di Benevento sono in pessimo stato a causa della mancanza di fondi e di chiarezza sulle convenzioni. La sua richiesta arriva dopo aver constatato buche profonde e asfaltature danneggiate, che complicano la vita di cittadini e imprese.

Le strade provinciali di Benevento versano in condizioni ormai non più tollerabili. In numerosi tratti risultano di fatto impraticabili, con gravi disagi per cittadini, pendolari, imprese e operatori del territorio. “La situazione della viabilità provinciale – dichiara Emanuele Pezzullo, Portavoce del movimento civico Sannio Insieme – è sotto gli occhi di tutti. Buche, dissesti, segnaletica carente e tratti a rischio rappresentano un pericolo quotidiano. Non possiamo più assistere in silenzio a questo stato di abbandono”. “È necessario fare chiarezza – prosegue Pezzullo – su risorse stanziate, lavori programmati, interventi affidati e tempi di realizzazione. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

