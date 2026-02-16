Un nuovo studio dimostra che smettere di mangiare almeno tre ore prima di andare a letto riduce la pressione arteriosa e aiuta a controllare meglio la glicemia. La ricerca, condotta su adulti a rischio di problemi cardiovascolari, mostra che questa semplice abitudine può portare a miglioramenti concreti, come una diminuzione della pressione e una stabilizzazione dei livelli di zucchero nel sangue. Durante il monitoraggio, alcuni partecipanti hanno riferito di sentirsi più energici al risveglio e di aver notato un sonno più tranquillo.

I ricercatori della Northwestern Medicine hanno indagato se sincronizzare il digiuno notturno con i ritmi naturali di sonno e veglia potesse favorire la salute cardiovascolare e metabolica. A differenza di molte diete, i partecipanti non hanno ridotto le calorie: l’attenzione era tutta sul “quando mangiare”, non sul “quanto mangiare”. “Allineare la finestra di digiuno ai ritmi naturali del corpo migliora la coordinazione tra cuore, metabolismo e sonno”, ha spiegato la dott.ssa Daniela Grimaldi, ricercatrice associata di neurologia presso la Northwestern University Feinberg School of Medicine. I risultati dello studio sono stati pubblicati il 12 febbraio su Arteriosclerosi, Trombosi e Biologia Vascolare, rivista dell’American Heart Association. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Stop al cibo prima di dormire: miglioramenti visibili per pressione e glicemia

Maria ha scoperto che evitare di mangiare negli ultimi tre ore prima di andare a letto aiuta a controllare meglio pressione e zuccheri nel sangue.

