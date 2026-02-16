Steph Curry ha deciso di partecipare al Three-Point Contest 2027, attirando l’attenzione dei fan. La sua scelta arriva dopo aver dimostrato di essere ancora uno dei migliori tiratori della lega. Quest’anno, il campione si prepara a sfidare altri grandi nomi, puntando a migliorare il suo record di triple messe a segno in una singola gara. La competizione si svolgerà tra pochi mesi, promettendo spettacolo e colpi di scena.

L'nba three point contest 2027 si presenta come una delle edizioni più attese, capace di mettere in luce precisione, velocità e costanza nel tiro da tre. Le indicazioni iniziali indicano una lineup di tiratori di altissimo livello, pronti a offrire una sfida di livello superiore e spettacolo ad alto ritmo. Dopo la recente affermazione di Damian Lillard, l’interesse attorno all’evento è cresciuto, alimentando la curiosità sul cast della competizione. Le voci puntano verso una partecipazione che potrebbe elevare la qualità della gara con protagonisti ben noti per la loro abilità dall’arco. Secondo le dichiarazioni rilasciate, Stephen Curry conferma la partecipazione e descrive l’intenzione di arricchire la gara con grandi talenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Steph Curry conferma la partecipazione al Three-Point Contest 2027 in una sfida stellare

Draymond Green ha messo a segno un tiro da tre punti e poi si è rivolto a LeBron James, sfidandolo a marcature più intense come farebbe Steph Curry.

Dopo i recenti eventi di Minneapolis e la morte di Alex Pretti, Steph Curry ha espresso il suo sostegno ai cittadini che hanno manifestato, sottolineando l'importanza di affrontare le ingiustizie con coraggio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.