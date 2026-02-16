Stato di agitazione alla casa lavoro di Vasto | Troppe criticità e aggressioni da detenuti incapaci di intendere e volere

Il carcere di Vasto si trova in uno stato di agitazione a causa di continue aggressioni e comportamenti violenti da parte dei detenuti, che sembrano incapaci di comprendere le conseguenze delle loro azioni. La situazione si fa sempre più difficile, con agenti e detenuti coinvolti in episodi che ricordano un ambiente di seria instabilità. Fausto Varricchio, segretario provinciale della polizia penitenziaria, denuncia che le criticità hanno portato la struttura a sembrare un vero e proprio manicomio, situazione confermata anche dal collega Mauro Nardella.

"Criticità al carcere di Vasto trasformano in un manicomio e neanche tanto mascherato". Sono le dichiarazioni, rilanciate da Lapresse, del segretario provinciale del coordinamento nazionale di polizia penitenziaria (Spp), Fausto Varricchio e del segretario nazionale Mauro Nardella. "Delle 3 mila 400 aggressioni subite nel 2025 dai baschi blu italiani - dicono - è confermato che la gran parte sono dovute proprio alle azioni di persone incapaci di intendere e di volere". ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Ennesima aggressione a un agente nella Casa lavoro di Vasto, la rabbia del sindaco Menna: "Disattenzione politica da Regione e Governo"🔗 Leggi su Chietitoday.it

Un tragico episodio a Cinisello Balsamo: un uomo di 37 anni, dichiarato capace di intendere e volere, è accusato di aver ucciso la madre con violenti colpi.

Chiara Petrolini, accusata di aver ucciso e seppellito i propri figli nel giardino di casa, è stata giudicata capace di intendere e di volere al momento dei fatti.

