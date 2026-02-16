Stato di agitazione alla casa lavoro di Vasto | Troppe criticità e aggressioni da detenuti incapaci di intendere e volere

Il caos esplode nel carcere di Vasto, dove le tensioni tra i detenuti e il personale sono ormai ingestibili. Secondo le ultime testimonianze, molte critiche si sono accumulate a causa di comportamenti aggressivi e di una gestione che fatica a mantenere l’ordine. Nei giorni scorsi, alcuni agenti hanno segnalato episodi di violenza e di instabilità che rendono difficile mantenere la sicurezza all’interno della struttura. La situazione si aggrava, portando il penitenziario a sembrare più un ospedale psichiatrico che un istituto di detenzione.

"Criticità al carcere di Vasto trasformano in un manicomio e neanche tanto mascherato". Sono le dichiarazioni, rilanciate da Lapresse, del segretario provinciale del coordinamento nazionale di polizia penitenziaria (Spp), Fausto Varricchio e del segretario nazionale Mauro Nardella. "Delle 3 mila 400 aggressioni subite nel 2025 dai baschi blu italiani - dicono - è confermato che la gran parte sono dovute proprio alle azioni di persone incapaci di intendere e di volere".