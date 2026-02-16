Stasera torna ‘Taratata’ con Paolo Bonolis gli ospiti e dove vedere lo show

Paolo Bonolis torna questa sera con ‘Taratata’, lo show musicale che ha fatto storia in Italia, perché vuole offrire una serata di musica dal vivo e ospiti di rilievo. La puntata viene trasmessa in prima serata su Rai 2, dopo il successo della prima, che ha attirato molti spettatori.

(Adnkronos) – Dopo il ritorno della scorsa settimana, 'Taratata' fa il bis questa sera. La nuova edizione dello storico format televisivo, andato in onda dal 1998 al 2001 su Rai1, torna con una seconda puntata. Lo show è basato su un racconto degli artisti inedito e su performance originali, tra duetti e sorprese. A condurlo Paolo Bonolis dalla ChorusLife Arena di Bergamo. Annalisa, Fiorella Mannoia, Negramaro, Alessandra Amoroso, Luca Carboni e Gigi D'Alessio gli ospiti di oggi.