Stagione di Opera Lirica al Cinema al Piccolo teatro Rigoletto

L’Associazione Piccolo Teatro ha deciso di portare l’opera lirica al cinema, perché vuole coinvolgere un pubblico più vasto e superare le limitazioni delle rappresentazioni dal vivo. Questa iniziativa, realizzata nel 25° anno di attività, prevede quattro proiezioni di grandi capolavori, tra cui “Rigoletto”, che sarà trasmesso al Piccolo teatro di Padova. Un’attenzione particolare viene dedicata alla qualità delle riprese e alla scelta delle opere più amate.

La Stagione di “Opera al cinema" è un progetto dell’Associazione Piccolo Teatro che, con il patrocinio del Comune di Padova, nel 25° anno di attività, intende dedicare le proprie risorse economiche e umane per realizzare comunque quattro appuntamenti con il “bel canto”, nonostante questo genere non sia più "di moda" nei cinema come lo furoni nel decennio scorso, ed i grandi distributori internazionali nonforniscanilo più titoli di opere liriche da proiettare sullo schermo cinematografico.Eppure gli appassionati padovani, ma anche i neofiti, potranno vedere da qui a maggio nella sala di via Asolo alla Paltana tre opere ed un’operetta, proposte quali “operazioni culturali”, e pertanto ad ingresso gratuito, in partnership con Rai Com.🔗 Leggi su Padovaoggi.it La Torre di Pisa diventa un'opera lirica: debutto in prima assoluta al Teatro Verdi Concerto di Capodanno al Teatro Sociale di Camogli: omaggio all'opera lirica italiana Il Teatro Sociale di Camogli ospita il Concerto di Capodanno, dedicato all'opera lirica italiana. Why “La donna è mobile” Is So Catchy | Rigoletto Explained Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bando per la composizione di un’opera lirica ispirata a TURANDOT; Il Teatro del Maggio annuncia la Stagione Estiva 2026 in luglio nella Cavea; OperaStreaming apre la stagione il 14 febbraio con Le Carnaval di Lully; Comunicato Stampa. Danilo Rea inaugura la stagione degli Amici della musica: a Foligno ‘L’opera in jazz’Sarà il jazz di Danilo Rea ad aprire la 46esima stagione concertistica degli Amici della musica di Foligno. Domenica 15 febbraio l’zuditorium San Domenico ospiterà L’opera in jazz, progetto di success ... umbria24.it Maggio Musicale: ecco la stagione estiva. Lirica, jazz e cinemaIl barbiere di Siviglia, il concerto di Fresu col suo gruppo e l'Orchestra del Maggio ispirato alla Bohème, il film di Sergio Leone musicato dal vivo con Orchestra e Coro del Maggio ... firenzepost.it Norma, secondo titolo della stagione lirica: musica ed eleganza al Regio - Le foto x.com Marsala, tra lirica e Jazz: ecco come sarà la XXVI Stagione Concertistica #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook