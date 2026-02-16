Stabilità prima della crescita | la vera priorità del 2026

Nel 2026, famiglie e aziende devono prima rinforzare le proprie fondamenta, perché la priorità è mantenere la stabilità. La decisione deriva dalla crescente incertezza economica che ha colpito il Paese negli ultimi mesi, portando molte imprese a rallentare gli investimenti. Per esempio, le piccole imprese di vicinato preferiscono rafforzare i propri conti prima di pensare a nuove assunzioni o ampliamenti.

Prima di espandersi, famiglie e imprese devono consolidare basi solide. Il nuovo anno chiede equilibrio, non accelerazioni improvvise.. Ogni nuovo anno porta con sé una parola ricorrente: crescita. Crescere nel fatturato, negli investimenti, nei progetti. Ma il 2026 potrebbe richiedere una priorità diversa e meno appariscente: stabilità. Crescere senza basi solide significa esporsi a rischi che nel medio periodo possono compromettere risultati e serenità. Famiglie e imprese che puntano esclusivamente all'espansione, senza prima verificare equilibrio finanziario e sostenibilità delle scelte, rischiano di costruire su fondamenta fragili.