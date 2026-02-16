Squalificato proprio alla finale Olimpiadi invernali scoppia un altro caso sul regolamento

Il nome di un saltatore con gli sci è finito sotto i riflettori perché è stato squalificato proprio prima della finale alle Olimpiadi invernali, a causa di una violazione del regolamento. La sua esclusione ha scatenato nuove polemiche e alimenta il nervosismo tra gli atleti, soprattutto dopo il recente scandalo sulle iniezioni nelle parti intime. La questione ha portato alla luce un’altra controversia che mette in discussione la trasparenza delle regole sportive.

L'eco del cosiddetto "penis gate", lo scandalo delle iniezioni nelle parti intime che avrebbe coinvolto alcuni saltatori con gli sci nel tentativo di migliorare le proprie prestazioni, non si è ancora spenta. Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, dove ogni dettaglio viene passato al setaccio, l'atmosfera attorno alla disciplina del salto è diventata sempre più tesa. I controlli sono stati rafforzati, le procedure irrigidite, le polemiche amplificate. E proprio quando sembrava che nulla potesse più sorprendere, un nuovo caso di "grandezza" non autorizzata ha fatto esplodere un'altra bufera.