squalificato olimpiadi la clamorosa decisione sul campione

L'austriaco Daniel Tschofenig è stato squalificato dalla finale di salto con gli sci ai Giochi di Milano-Cortina 2026, a causa di una violazione delle regole tecniche. La sua eliminazione ha suscitato sorpresa tra gli spettatori, dato che il suo punteggio era tra i più alti nelle qualifiche. La decisione è stata presa dopo un controllo di routine sui materiali utilizzati durante la competizione.

L’austriaco Daniel Tschofenig è stato escluso dalla finale maschile di salto con gli sci alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La causa della squalifica è legata a un dettaglio tecnico: i suoi scarponi superavano di quattro millimetri la dimensione massima consentita dal regolamento. Il 23enne austriaco ha spiegato l’accaduto con trasparenza: «Ho usato delle scarpe nuove durante l’allenamento, di cui tra l’altro non ero molto soddisfatto, ma le ho tenute. Purtroppo sono stato ingenuo e non l’ho misurato. Sono stato davvero stupido, c’era troppo stress. Ma le regole sono regole». La vicenda ha colpito gli appassionati, perché Tschofenig non è un atleta qualsiasi: è infatti il campione della Coppa del Mondo 2025, capace di prestazioni costanti e di alto livello durante tutta la stagione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

