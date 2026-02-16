Spreco alimentare Unc | Comportamenti donne più virtuosi nella gestione del cibo

L’Unione Nazionale Consumatori ha rilevato che le donne tendono a sprecare meno cibo rispetto agli uomini, grazie a comportamenti più attenti nella gestione della spesa e delle scorte alimentari. Questa differenza si riflette anche in pratiche quotidiane come pianificare i pasti e riutilizzare gli avanzi, contribuendo a ridurre gli sprechi domestici. Un esempio concreto è rappresentato dal fatto che le donne controllano più spesso le date di scadenza e organizzano meglio la dispensa.

