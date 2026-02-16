Spread Btp-Bund a 61 punti e rendimenti a 3,36% i titoli di Stato in cui investire

Lo spread tra Btp e Bund si mantiene stabile a 61 punti, dopo che la tensione sui mercati italiani ha aumentato i rendimenti verso il 3,36%. La causa di questa situazione risiede nell’incertezza politica che ha influenzato le scelte degli investitori, spingendo i titoli di Stato italiani a richieste più alte rispetto a quelli tedeschi. Nella prima settimana di febbraio, i trader hanno osservato un lieve calo dello spread, che si avvicina ora alla soglia dei 60 punti.

La settimana del 16 febbraio si apre con lo spread tra Btp e Bund stabile a 61 punti circa, con una tendenza di calo verso quota 60. Un andamento che deriva dal calo parallelo dei rendimenti sia dei titoli di Stato italiani, che sono arrivati al 3,36%, sia per quelli tedeschi, ormai nettamente sotto quota 2,80%, a 2,75%. Anche la Francia procede parallela a Berlino e Roma, mentre resta indietro la Spagna. I Bonos rimangono i titoli di Stato con la minor distanza di rendimento da quelli tedeschi tra i grandi Paesi europei, ma in apertura non sembrano essere in grado di tenere il ritmo di riduzione dei rendimenti del resto d'Europa.