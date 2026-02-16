Sport in tv oggi lunedì 16 febbraio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 16 febbraio, comincia l’ultima settimana dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Al di fuori della rassegna a cinque cerchi, il mondo dello sport va avanti con una serie di eventi interessanti anche per i colori azzurri. Grande attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner, che fa il suo debutto nell’ATP di Doha sfidando il ceco Tomas Machac. Tennis italiano che verrà rappresentato anche da Elisabetta Cocciaretto, impegnata nel primo turno del WTA 1000 di Dubai contro la britannica Emma Raducanu. Prosegue il cammino dell’Italia nella Coppa del Mondo T20 (specialità a cinque cerchi) con la sfida all’Inghilterra, mentre per quanto riguarda il ciclismo andrà in scena la frazione inaugurale dell’UAE Tour. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi, lunedì 16 febbraio, i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 entrano nella loro ultima settimana, dopo che le competizioni sono iniziate con grande entusiasmo la scorsa settimana.

