Sport Buonfiglio Coni | Autostrade e Comitato olimpico connubio di successo

Il presidente del Coni, Giovanni Buonfiglio, afferma che le Olimpiadi e Autostrade sono due simboli che hanno scritto la storia italiana. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui si discutono i grandi eventi sportivi e le infrastrutture che li sostengono. Buonfiglio sottolinea come il collegamento tra le due realtà abbia portato a risultati concreti, come il miglioramento delle strade di accesso alle città ospitanti.

Milano, 16 feb. (Adnkronos) - “Le Olimpiadi rappresentano la storia. Autostrade rappresenta la storia dell'Italia. Dagli anni ‘60 in poi sono state costruite strade che hanno contribuito allo sviluppo del Paese. Autostrade rappresenta la storia di un'Italia che cresce, che lavora e che oggi si posiziona come una delle nazioni che trainano l'economia del mondo. Autostrade e il Comitato olimpico, in questo particolare momento, sono un connubio di successo: sono protagonisti e costruttori di certezze”. Lo ha detto il presidente del Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) Luciano Buonfiglio, alla proiezione in anteprima del docufilm realizzato con la collaborazione di Aspi - Autostrade per l'Italia “Ambra Sabatini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

