Spirit Awards 2026 | Train Dreams è il miglior film ma il vero dominatore è Adolescence di Netflix

Train Dreams ha vinto il premio come miglior film ai Spirit Awards 2026, mentre Adolescence di Netflix ha raccolto il maggior numero di riconoscimenti. La cerimonia si è svolta all’Hollywood Palladium, attirando molti attori e registi che hanno applaudito le scelte della giuria. Tra i premiati spiccano anche alcune serie TV che hanno riscosso grande successo tra il pubblico.

La 41ª edizione dei Film Independent Spirit Awards ha celebrato il meglio del cinema e della TV indipendente presso l’Hollywood Palladium, confermando alcuni dei titoli più forti della stagione. A trionfare nella categoria cinema è stato Train Dreams, che ha portato a casa tre premi importanti: Miglior Film, Miglior Regia per Clint Bentley e Miglior Fotografia. Il successo del film consolida la sua posizione nella corsa agli Oscar, seguendo la scia di quanto fatto lo scorso anno da Anora lo scorso anno. In ambito televisivo Adolescence ha fatto incetta di premi: la serie TV di Netflix ha conquistato ben quattro statuette, tra cui Miglior Nuova Serie Scripted e la Miglior Interpretazione Lead per Stephen Graham. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Spirit Awards 2026: Train Dreams è il miglior film, ma il vero dominatore è Adolescence di Netflix Train Dreams, su Netflix, è il romanzo americano che diventa film Train Dreams, attualmente su Netflix, è l'adattamento cinematografico del romanzo americano che celebra la bellezza della vita. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: 2026 Independent Spirit Awards Winners List: Eva Victor, ‘The Perfect Neighbor’ So Far — Updating Live; Society of Composers and Lyricists (SCL) Winners: ‘KPop Demon Hunters,’ ‘Sinners,’ ‘Train Dreams’ and More; IndieWire and Lavazza Celebrated the Communal Experience of Cinema on the Independent Spirit Awards Blue Carpet; Visualizza l’elenco completo (aggiornamento in tempo reale). Film Independent Spirit Awards 2025: Train Dreams, Sorry, Baby e Rose Byrne portano a casa le vittorie più importantiLa 41a edizione dei Film Independent Spirit Awards si è tenuta domenica pomeriggio all'Hollywood Palladium, dove l'organizzazione ... cinefilos.it Spirit Awards: Winners ListTrain Dreams' won three awards, including best feature. 'Adolescence'; 'The Secret Agent'; 'Sorry, Baby'; and 'The Perfect Neighbor' also were among the winners. hollywoodreporter.com Kirsten Dunst e Wagner Moura agli Spirit Awards. x.com In attesa della prossima edizione di Crisalide Mara Oscar Cassiani SPIRIT 22-23-24 agosto 2025 Crisalide d'estate Giardino di Gualdo Grazie a Lorenzo Placuzzi per il video #masqueteatro #crisalidefestival - facebook.com facebook