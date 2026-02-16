"> NAPOLI – Determinato, lucido, consapevole del momento. Leonardo Spinazzola ha parlato in zona mista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo il pareggio contro la Roma, sottolineando il carattere della squadra e la centralità di Antonio Conte nel percorso azzurro. Il terzino del Napoli ha rivendicato la forza mentale del gruppo: «Siamo duri a morire, ne abbiamo viste tante ma siamo ancora qui a lottare per un grande obiettivo che è la Champions League e stasera il risultato è importante». Un messaggio chiaro in un momento della stagione delicato, tra infortuni e scontri diretti decisivi per la corsa europea. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Dopo la partita di San Siro, si approfondiscono le parole di McTominay e la possibile squalifica di Conte.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: KISS KISS - Napoli, Spinazzola: Siamo duri a morire, ne abbiamo viste tante ma siamo ancora qui a lottare per un grande obiettivo, futuro? Non ci penso, ma se vorranno premiare ciò che sto facendo sarò felicissimo.

Spinazzola: «Siamo duri a morire. Con Conte non si molla mai»NAPOLI – Determinato, lucido, consapevole del momento. Leonardo Spinazzola ha parlato in zona mista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo il pareggio contro la Roma, sottolineando il carattere ... napolipiu.com

Spinazzola in mixed: Duri a morire! Futuro? Felice se il club vorrà premiarmiLeonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha parlato in zona mista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli al termine della partita con la Roma: Siamo duri a morire, ne abbiamo viste tante ... tuttonapoli.net

Leonardo Spinazzola è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in mixed zone dopo Napoli-Roma: "Siamo duri a morire, ne abbiamo viste tante ma siamo ancora qui a lottare per un grande obiettivo che è la Champions League e il risultato è importa - facebook.com facebook

#Spinazzola in conferenza stampa: "Arbitri Io penso che siamo arrivati a un punto dove tutto si devono prendere delle responsabilità. Noi ci prendiamo le nostre stando magari con un braccio più aperto, ma anche la classe arbitrale, soprattutto l'arbitro. Il x.com