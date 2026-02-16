Spinazzola | Mi sono fermato in tempo
Leonardo Spinazzola ha evitato di farsi male durante la partita al Maradona, fermandosi in tempo dopo aver sentito un fastidio muscolare. L’esterno della Roma, che aveva già segnato il gol decisivo, ha spiegato di aver capito subito quando il dolore diventava troppo forte e ha deciso di uscire dal campo senza rischiare ulteriori problemi. La sua reazione ha evitato complicazioni e gli ha permesso di riprendersi più velocemente.
È stato uno dei protagonisti della serata del Maradona. Leonardo Spinazzola, autore del gol che ha sbloccato il match contro la Roma, ha analizzato il pareggio per 2-2 in conferenza stampa, soffermandosi anche sulle proprie condizioni fisiche dopo la sostituzione nella ripresa. L'esterno azzurro ha spiegato di aver preferito fermarsi per prudenza, cercando di prevenire eventuali ricadute:"Io penso che mi sono fermato in tempo e spero così. Mi ascolto molto bene adesso, quindi spero di non aver sbagliato. Speriamo anche per Amir che non si sia fatto nulla di grave. Però sì, questa sera penso che da fuori sia stata una bella partita, molto piena di intensità, di duelli.
Spinazzola: “Non mi sono fatto niente, mi sono fermato in tempo”
Leonardo Spinazzola ha dichiarato di essere uscito dal campo senza traumi dopo aver evitato un infortunio durante la partita tra Napoli e Roma.
