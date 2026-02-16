Spider-Noir con Nicolas Cage è la prima serie Marvel che davvero non vediamo l' ora di vedere

Nicolas Cage interpreta Spider-Noir, la prima serie Marvel che entusiasma i fan. La produzione si basa su un personaggio meno noto, ma Cage ha deciso di partecipare per la sua passione per i fumetti e i supereroi. La serie promette di portare sullo schermo un'ambientazione oscura e originale, diversa dai classici film Marvel. I fan aspettano con ansia il debutto, desiderosi di scoprire questa nuova avventura.

Nicolas Cage, presto protagonista della serie Spider-Noir, non ha mai fatto mistero della sua passione per i fumetti e i supereroi. Nel corso degli anni ha messo insieme una collezione leggendaria, il tipo di tesoro che farebbe impallidire qualunque fan Marvel o DC, due mondi che, come i Beatles e i Rolling Stones, molti sostengono non si possano amare allo stesso modo. A un certo punto bisogna scegliere da che parte stare. La sua collezione era così preziosa che una copia rarissima del primo fumetto di Superman del 1938 gli è stata rubata durante una festa nei primi anni Duemila. Undici anni dopo, è ricomparsa a Los Angeles, quasi come un reperto archeologico riemerso dal nulla. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

La serie con Nicolas Cage cambia nome e non si chiamerà più Spider-Man.

Nicolas Cage interpreterà Ben Reilly in “Spider-Noir”, la serie Amazon in uscita il 27 maggio 2026, dopo che la produzione ha deciso di puntare su un’opzione in bianco e nero per creare un’atmosfera più intensa e retrò.

