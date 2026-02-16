Spero di non aver sbagliato… | l’annuncio di Spinazzola in conferenza
Giuseppe Spinazzola ha dichiarato di sperare di non aver commesso errori durante la partita, dopo aver annunciato la sua presenza in conferenza stampa. La Roma ha pareggiato contro il Napoli, che domenica sera ha ottenuto un punto allo Stadio Diego Armando Maradona, in una partita combattuta.
Il Napoli ha portato a casa soltanto un punto nella partita giocata domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Uno dei protagonisti della sfida di Fuorigrotta è stato senza dubbio Leonardo Spinazzola, autore del primo gol messo a segno dagli azzurri, quello dell’1-1. Napoli, Spinazzola in conferenza. Il giocatore del Napoli ha poi parlato in conferenza stampa, spiegando anche come sta dopo la partita giocata contro la squadra di Gasperini. “Come sto? Mi sono fermato in tempo, spero così. Mi ascolto molto bene adesso, spero di non aver sbagliato. E spero anche che Rrahmani non si sia fatto nulla di male. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Spinazzola rimarca: “Benfica? È mancata energia!”, poi l’annuncio in diretta per l’Udinese
Spinazzola evidenzia come l’energia sia stata la chiave nel match contro il Benfica, sottolineando l’importanza di una squadra equilibrata tra giovani e veterani.
Raoul Bova torna a parlare dello scandalo: “Riconosco di aver sbagliato, ma…”
Raoul Bova torna a commentare lo scandalo che lo ha coinvolto, riconoscendo alcuni errori compiuti.
