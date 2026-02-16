La Germania ha criticato la Francia di Macron perché quest’ultima spende meno per la Difesa. La causa è il divario nelle cifre destinate alle forze armate, che rischia di creare tensioni tra i paesi europei. Berlino vuole guidare un rilancio degli investimenti militari nel continente, anche per rafforzare la presenza NATO in vista delle nuove sfide.

La questione della spesa militare torna a spaccare l’Europa dentro la NATO. In un momento segnato dal proseguimento della guerra in Ucraina e dallo stallo negoziale, Berlino prova a imporsi come motore di una nuova fase di riarmo europeo. Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul, intervenendo ai microfoni di Deutschlandfunk, ha chiesto ai partner europei di aumentare gli investimenti nella difesa e ha puntato il dito soprattutto contro la Francia, giudicando “insufficienti” gli sforzi di Parigi. Le dichiarazioni arrivano mentre l’Alleanza Atlantica discute obiettivi più ambiziosi rispetto al tradizionale 2% del PIL: l’idea del 5% — sostenuta da settori politici in Germania e negli Stati Uniti — sta diventando un nuovo riferimento simbolico e politico, con implicazioni potenzialmente enormi sui bilanci pubblici e sulla coesione interna europea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Spenda di più per la Difesa". Affondo tedesco contro la Francia di Macron

