"Allunghiamo le nostre tavole e invitiamo tanti a sedersi con noi": Andrea Migliavacca raccoglie il testimone da Pizzaballa, quello della festa di nozze, del vino finito e moltiplicato. E lo trasforma in un messaggio alla sua chiesa: un messaggio che nello stile di alcuni suoi predecessori sarebbe stato un monito o un appello ma che nei fatti lo è anche ora. Nel lanciarlo, in una Cattedrale ancora strapiena per il rito delle 18, prova a duettare con i chierichetti: che festa era? Lo fa seguendo le orme di Riccardo Fontana, il vescovo perduto e che amava questi botta e risposta con i ragazzinio, ma da "professore" benevolo suggerisce la risposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Caserta si piange la scomparsa del vescovo emerito Raffaele Nogaro, noto per il suo impegno contro camorra e criminalità.

Argomenti discussi: Spazio a poveri e stranieri. Vescovo, appello all’apertura. E si presenta a chi è in fila; Leone XIV: disarmare il linguaggio in politica e nei media; Excape al napoletano Real Albergo dei Poveri di record e memorie; Radio Don Bosco: voce di pace e di speranza.

La prima messa di Natale di Papa Leone: Facciamo spazio a poveri e stranieri. No all’economia che mercifica l’uomo. Il saluto a sorpresa in piazzaCittà del Vaticano, 24 dicembre 2025 – Si è affacciato sul sagrato di San Pietro, per salutare i fedeli in attesa sotto la pioggia. A sorpresa Robert Prevost si palesa alla folla mezz’ora prima della ... quotidiano.net

Oggi #13febbraio a #BuongiornoInBlu2000: Vertice #UE Lavoratori poveri Legge #Scelba #PrimoLevi in swahili Spazio Salute Povertà sanitaria e molto di più! Ascolta i #podcast su #Play2000 x.com

Lo sapevi che il palazzo monumentale più grande d’Europa nacque a Napoli Nel 1751 Carlo III di Borbone fece costruire a Napoli il Real Albergo dei Poveri. #StoriaDiNapoli #ArchitetturaStorica #Borbone #CuriositàStoriche facebook