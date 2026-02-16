Durante l’intervallo della partita tra Inter e Juventus, Spalletti ha urlato a Marotta, scatenando una scena tesa nello stadio. La tensione tra i due si è fatta evidente mentre i giocatori rientravano negli spogliatoi, con il tecnico nerazzurro che si è rivolto con veemenza al dirigente bianconero. Questo episodio ha attirato l’attenzione di tutti i presenti, molti dei quali hanno notato il volto irritato dell’allenatore mentre si confrontava con Marotta.

Si è sollevata un’attesa serrata per le decisioni del Giudice Sportivo in relazione all’episodio verificatosi nell’intervallo di Inter-Juventus. Le informazioni circolate descrivono un contesto molto teso, con un referto dettagliato dell’arbitro e con le relazioni degli ispettori FIGC che hanno registrato le dinamiche nel tunnel e tra le parti coinvolte. Secondo i documenti resi noti, l’arbitro Federico La Penna avrebbe predisposto un referto di quattro pagine per descrivere nel dettaglio l’escalation nel tunnel dopo l’espulsione di Pierre Kalulu. Le relazioni degli ispettori della FIGC definiscono la portata dell’episodio come estremamente grave, attestando la presenza di momenti di forte tensione e di contatti tra staff tecnici e ufficiali di gara. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Spalletti urla a Marotta: la frase choc durante Inter-Juve

