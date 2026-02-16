Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha criticato Chivu dopo che l’ex difensore ha chiamato Kalulu “bischero” sui social. Spalletti ha spiegato che non può tollerare insulti tra i suoi giocatori, anche se conosce il carattere di Chivu e sa che probabilmente si trattava di uno scherzo. Durante la riunione tecnica, ha espresso chiaramente il suo disappunto sulla questione.

Inter News 24 Spalletti, tecnico della Juve, è tornato sull’episodio Bastoni-Kalulu commentando le parole di Chivu nel post-partita: le dichiarazioni. Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky, dove ha risposto a diverse domande. Di seguito le sue dichiarazioni. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter SU CHIVU – « Paradossalmente abbiamo fatto meglio quando siamo stati in 10. C’è dispiacere perchè io non posso allenare quello che certe situazioni creano. Niente mani in tasca. Quello che mi spiace che un bravo ragazzo come Kalulu, dopo aver subito due torti colossali, si debba prendere del bischero da Chivu che gli dice come si deve comportare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Spalletti rimprovera Chivu: «Non posso accettare che dia del bischero a Kalulu. Però conoscendolo sono sicuro che…»

Luciano Spalletti critica duramente Chivu perché ha chiamato Kalulu “bischero”.

Luciano Spalletti critica duramente Kalulu, accusando il difensore del Milan di aver subito due decisioni errate durante l’ultimo confronto, e si infuria perché Chivu lo ha chiamato “bischero” in diretta TV.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.