Spalletti Galatasaray forte e con personalità Juve senza paura
Luciano Spalletti commenta il derby d'Italia e afferma che il Galatasaray è una squadra forte e determinata, mentre la Juventus gioca senza timori. Il tecnico si sofferma anche sulle simulazioni in campo, definendole un'offesa al calcio e alla professionalità dei giocatori. Durante l’intervista, Spalletti ha citato episodi recenti in cui i falli sono stati interpretati in modo ambiguo, creando tensione tra le squadre.
Tornando sul derby d'Italia il tecnico bianconero dice: "La simulazione offende il calcio e il professionista". ISTANBUL (TURCHIA) - "Non parlo sopra le parole di Elkann e dei direttori. Posso dire che Pierre Kalulu è un bravo ragazzo, una persona perbene e che debba prendersi del fesso dall'allenatore avversario è una cosa che non mi sarei mai aspettato. Questo mi darebbe la possibilità di parlare dei giocatori dell'Inter ma non voglio farlo". Lo ha detto Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, alla vigilia della partita contro il Galatasaray, gara di andata dei playoff di Champions League per accedere agli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Tuttosport – Juve senza un top player per l’andata col Galatasaray: cosa è successo. Convocati Spalletti: Thuram c’è
Tuttosport segnala che la Juventus parte senza un giocatore di livello per l’incontro con il Galatasaray, a causa di un infortunio che lo ha escluso dalla lista dei convocati.
Galatasaray Juve, ufficiale: chi parla in conferenza stampa con Spalletti alla vigilia del match di Champions League. Tutti i dettagli
McKennie parlerà con Spalletti in conferenza stampa prima della partita di Champions League tra Galatasaray e Juventus, prevista domani sera.
