Spalletti discorso alla squadra dopo le ingiustizie con l’Inter | Sono orgoglioso di voi E poi aggiunge…

Luciano Spalletti ha parlato ai suoi giocatori dopo le decisioni arbitrali contro l’Inter che hanno suscitato molte polemiche. L’allenatore ha detto di essere fiero della reazione della squadra e ha sottolineato come, nonostante le difficoltà, hanno mantenuto il carattere. Durante il discorso, ha anche ricordato un episodio specifico in cui alcuni giocatori si sono rimboccati le maniche per recuperare il risultato.

Spalletti, discorso alla squadra dopo le ingiustizie con l'Inter: «Sono orgoglioso di voi». E sul Gala. Le parole dolci alla Continassa. Un discorso da leader, capace di toccare le corde emotive di un gruppo ferito ma estremamente compatto. Alla Continassa, Luciano Spalletti ha scelto la via del cuore per ricucire lo strappo psicologico dopo la contestata notte di San Siro. Con poche parole, dirette e cariche di significato, il tecnico ha voluto blindare i suoi ragazzi: « Sono orgoglioso di voi ». Un'attestazione di stima che la squadra sentiva di meritare e che, pronunciata da un allenatore così carismatico, ha agito come un balsamo sulle recenti scorie arbitrali.