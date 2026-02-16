Spalletti contro Chivu | Inaccettabile che abbia dato del bischero a Kalulu

Luciano Spalletti ha criticato duramente Chivu dopo che l’ex difensore ha chiamato Kalulu “bischero” durante la partita tra Inter e Juventus. L'allenatore ha definito inaccettabile quel commento e ha sottolineato come le parole di Chivu possano creare tensioni tra i giocatori. Durante l’intervista, Spalletti ha anche ricordato un episodio recente in cui le parole di Chivu hanno provocato discussioni nel ritiro nerazzurro.

Luciano Spalletti, intervistato da Sky Sport è tornato alle polemiche della sfida Inter-Juve. "C'è dispiacere. So che non posso allenare certe situazioni, ma posso far sì che i miei calciatori diventino forti al punto che gli avversari non ti creino certe difficoltà. Se dirò ai miei di tenere le mani in tasca? No, nessuna. Quello che mi spiace è che un bravo ragazzo come Kalulu, dopo due torti colossali, si prenda anche del bischero da Chivu che gli dice come avrebbe dovuto comportarsi". "Questo è difficilmente accettabile, allora anche io potrei parlare del comportamento dei calciatori dell'Inter, cosa che non devo fare.