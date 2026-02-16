Spalletti | Chivu e il bischero a Kalulu? Potrei parlare dei suoi di giocatori ma…

Luciano Spalletti ha commentato il fallo di Chivu su Kalulu durante la partita di sabato, accusando il difensore nerazzurro di aver commesso un fallo ingenuo e rischioso. La scena si è verificata al 65° minuto, quando Chivu ha tentato un'intervento che ha messo a rischio il controllo del pallone e ha provocato le proteste dei tifosi avversari. Spalletti ha sottolineato come quell’errore abbia influito sull’andamento della partita e ha evitato di criticare direttamente i giocatori della sua squadra.

Spalletti. Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, è tornato a parlare dell'episodio che ha caratterizzato la sfida di sabato contro l' Inter. L'allenatore bianconero ha commentato a Sky Sport l'espulsione di Pierre Kalulu e le tensioni successive, sottolineando l'impatto emotivo della partita sui giocatori. Spalletti, però, ha parlato prima del Galatasaray: " Le mie sensazioni per questa gara sono bellissime. Bisogna prendersi tutte le responsabilità, ogni difficoltà mentale verrà usata dagli avversari ". Spalletti sulle parole di Chivu. Commentando il comportamento di Chivu, invece, Spalletti non ha nascosto la sua sorpresa: " Quello che mi dispiace è che un bravo ragazzo come Kalulu, dopo aver subito due torti così colossali, debba prendere del bischero anche da Chivu che gli dice come si dovrebbe comportare.