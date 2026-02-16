Spalletti al veleno con Marotta la frase urlata dal tecnico al presidente nerazzurro durante Inter Juve | il retroscena
Luciano Spalletti ha perso la calma e ha urlato a Marotta durante l’intervallo della partita tra Inter e Juventus, a causa di alcune decisioni dell’arbitro che non gli sono piaciute. Il tecnico nerazzurro si è infuriato di fronte ai propri collaboratori, alzando la voce in modo deciso, per protestare contro le scelte che riteneva ingiuste. Intanto, nel backstage dello stadio Meazza, si susseguono i commenti e le reazioni dei presenti, mentre si attende con ansia il verdetto del Giudice Sportivo.
Inter Juventus, spunta un retroscena tra Spalletti e Marotta: il tecnico bianconero avrebbe detto questo…
Durante un incontro tra Spalletti e Marotta, emerso da fonti di SportMediaset, il tecnico della Juventus avrebbe pronunciato parole che hanno sorpreso i presenti.
