Luciano Spalletti ha perso la calma e ha urlato a Marotta durante l’intervallo della partita tra Inter e Juventus, a causa di alcune decisioni dell’arbitro che non gli sono piaciute. Il tecnico nerazzurro si è infuriato di fronte ai propri collaboratori, alzando la voce in modo deciso, per protestare contro le scelte che riteneva ingiuste. Intanto, nel backstage dello stadio Meazza, si susseguono i commenti e le reazioni dei presenti, mentre si attende con ansia il verdetto del Giudice Sportivo.

De Sciglio riparte dalla. Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex Juve e Milan Malen Roma, l’olandese ha già convinto tutti! La cifra per acquistarlo a titolo definitivo dall’Aston Villa Capello critico: «Un giocatore top come Bastoni non può comportarsi così! E sono deluso da Chivu per un motivo» Barcellona, Laporta rieletto? Xavi Vilajoana attacca: «Perdite per 280 milioni e le bugie sul nuovo stadio! Con Yamal ci è andata bene perché.» Bayern Monaco in allarme, si ferma Neuer! C’è uno strappo: le condizioni del portiere Bodo Glimt, Aleesami suona la carica: «Pronti per la sfida con l’Inter! Mi manca l’Italia, vi racconto il mio gol al Dortmund» De Sciglio riparte dalla. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Spalletti al veleno con Marotta, la frase urlata dal tecnico al presidente nerazzurro durante Inter Juve: il retroscena

Durante un incontro tra Spalletti e Marotta, emerso da fonti di SportMediaset, il tecnico della Juventus avrebbe pronunciato parole che hanno sorpreso i presenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.