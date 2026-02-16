Il sovraindebitamento colpisce spesso persone coniugate, come dimostra il fatto che oltre la metà dei casi riguarda individui sposati. Secondo i dati più recenti, molte famiglie si trovano ad affrontare debiti crescenti a causa di mutui, spese quotidiane e altre responsabilità condivise. In diverse situazioni, i problemi finanziari emergono dopo cambiamenti come la nascita di un figlio o la perdita di un lavoro, che scuotono gli equilibri economici di una coppia.

Il sovraindebitamento in Italia non racconta soltanto una difficoltà economica individuale: spesso è lo specchio di equilibri familiari, cambiamenti di vita e impegni finanziari che si accumulano nel tempo. A fotografare questo legame tra debito, stato civile e differenze di genere è una nuova analisi dell’Osservatorio Finsight di Bravo, fintech internazionale specializzata nella gestione, ristrutturazione e prevenzione del sovraindebitamento. Lo studio prende in esame un campione di quasi 20.000 persone, con un debito medio vicino ai 30.000 euro, e offre una lettura interessante su come la struttura familiare e le transizioni personali possano incidere sulla vulnerabilità finanziaria. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Sovraindebitamento e stato civile: oltre la metà dei casi riguarda persone coniugate

