Sovraindebitamento e stato civile | oltre la metà dei casi riguarda persone coniugate
Il sovraindebitamento colpisce spesso persone coniugate, come dimostra il fatto che oltre la metà dei casi riguarda individui sposati. Secondo i dati più recenti, molte famiglie si trovano ad affrontare debiti crescenti a causa di mutui, spese quotidiane e altre responsabilità condivise. In diverse situazioni, i problemi finanziari emergono dopo cambiamenti come la nascita di un figlio o la perdita di un lavoro, che scuotono gli equilibri economici di una coppia.
Il sovraindebitamento in Italia non racconta soltanto una difficoltà economica individuale: spesso è lo specchio di equilibri familiari, cambiamenti di vita e impegni finanziari che si accumulano nel tempo. A fotografare questo legame tra debito, stato civile e differenze di genere è una nuova analisi dell’Osservatorio Finsight di Bravo, fintech internazionale specializzata nella gestione, ristrutturazione e prevenzione del sovraindebitamento. Lo studio prende in esame un campione di quasi 20.000 persone, con un debito medio vicino ai 30.000 euro, e offre una lettura interessante su come la struttura familiare e le transizioni personali possano incidere sulla vulnerabilità finanziaria. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Crimini online, il 2025 della polizia postale: oltre 51mila casi e un allarme che riguarda anche il Comasco
Nel 2025, la polizia postale ha registrato oltre 51.
Demenza, quasi la metà dei casi potrebbe essere evitata o ritardata: ecco gli screening gratuitiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cooperativa agricola sovraindebitamento: la Cassazione; Nomina liquidatore: quando non si può fare ricorso.
Sovraindebitamento: Mc, Acli e Adiconsum e il progetto Riparto per servizi stabili, gratuiti e inclusiviCostruire un sistema stabile, gratuito e capillare di consulenza sul debito, capace di offrire ai cittadini in difficoltà strumenti concreti per uscire da situazioni di sovraindebitamento e rischio di ... agensir.it
SOVRAINDEBITAMENTO. LE DISCESE ARDITE E LE RISALITE Venerdì 20 febbraio si tiene a Bologna il corso di formazione “Sovraindebitamento: le discese ardite e le risalite” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna in collaborazion - facebook.com facebook
Sovraindebitamento: riconoscilo presto e previeni problemi. #ProntiAContare #Codacons x.com