Sottile vs Bugalalla scontro al vetriolo sullo sfondo del caso Garlasco | cosa è successo

Salvo Sottile ha criticato duramente Bugalalla durante un dibattito sul caso Garlasco, accusandola di diffondere informazioni inaccurate. La discussione si è acceso dopo che la youtuber aveva pubblicato un video in cui metteva in dubbio alcune teorie ufficiali, attirando l’attenzione anche di Albina Perri, direttrice di Giallo. La polemica si è poi intensificata sui social, dove entrambi si sono scambiati commenti taglienti.

Cos'è successo tra Salvo Sottile e Bugalalla sul caso Garlasco?. Negli ultimi giorni la vicenda del delitto di Garlasco si arricchisce di un capitolo dai toni aspri: da una parte il conduttore di FarWest, Salvo Sottile, dall'altra la youtuber Francesca Bugamelli, in arte Bugalalla, sostenuta dalla direttrice del settimanale Giallo, Albina Perri. Il motivo del contendere? Uno scivolone grammaticale della creator durante uno dei suoi video su YouTube. Nel tentativo di analizzare il delitto di Chiara Poggi, Bugalalla aveva detto: «.innanzitutto dobbiamo conoscerla questa ragazza, così come suggerisce poi una branchia importantissima della criminologia» e ancora: «.