Sostenibilità e ambiente | Cascina rinnova l' adesione alla campagna ' M' illumino di Meno'

Cascina ha deciso di rinnovare il suo impegno nella campagna ‘M’illumino di meno’ dopo aver ricevuto l’invito da Rai Radio2, che ogni anno coinvolge molte città italiane. Quest’anno, il Comune ha pianificato di spegnere le luci di alcuni edifici pubblici e di sensibilizzare i cittadini sull’uso razionale dell’energia. La scelta mira a ridurre i consumi energetici e a promuovere comportamenti più sostenibili tra la comunità locale.

La 22° edizione è dedicata all'impegno della scienza nella ricerca di soluzioni alla crisi climatica e nella costruzione di modelli di sviluppo alternativi Il Comune di Cascina ha aderito anche quest'anno a 'M'illumino di meno', la storica campagna di Rai Radio2 promossa dal programma Caterpillar e dedicata alla sostenibilità ambientale e all'uso responsabile delle risorse. La 22° edizione mette al centro la scienza ('M'illumino di scienza'), per raccontare il contributo fondamentale di scienziate e scienziati nella ricerca di soluzioni alla crisi climatica e nella costruzione di modelli di sviluppo alternativi e più virtuosi.

La Regione Umbria ha spento le luci di palazzo Donini a Perugia domenica 16 febbraio 2026, dalle 19:30 alla mezzanotte, per partecipare alla campagna contro il consumo energetico e il riscaldamento globale.

