Sostenibilità da carbon footprint a comitato Esg | report di Gruppo Serenissima Ristorazione

Il Gruppo Serenissima Ristorazione ha pubblicato il suo primo Report di Sostenibilità, un passo deciso per migliorare la trasparenza sulle pratiche ambientali e sociali. La decisione arriva dopo aver istituito un comitato Esg dedicato alla gestione di progetti sostenibili. Il report, redatto secondo le nuove regole europee della Csrd, include dati sul calcolo dell’impronta di carbonio e sugli investimenti in iniziative verdi. La pubblicazione segna l’inizio di un percorso più chiaro e misurabile per le strategie di sostenibilità dell’azienda.

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Il Gruppo Serenissima Ristorazione presenta il suo primo Report di Sostenibilità redatto secondo la Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd), la nuova Direttiva europea che ha definito degli standard comuni e comparabili di rendicontazione Esg. Il Gruppo Serenissima Ristorazione - spiega l'azienda in una nota - ha scelto di anticipare gli obblighi normativi e di rendicontare l'impatto della sostenibilità sui propri risultati finanziari (materialità finanziaria), oltre che il proprio impatto sull'ambiente e sulle persone (materialità di impatto) secondo gli standard della Direttiva Csrd, un impegno rilevante che ha coinvolto le 14 società controllate, inclusa la capogruppo Serenissima Ristorazione Spa e le controllate estere in Spagna e Polonia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

