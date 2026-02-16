Sopralluogo della Soprintendenza sull’Ospedale di Comunità di Montella | nessuna irregolarità rilevata

La Soprintendenza ha visitato oggi l’Ospedale di Comunità di Montella per verificare lo stato della struttura, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di possibili irregolarità. Durante il sopralluogo, i tecnici hanno controllato gli impianti e le condizioni degli ambienti, senza riscontrare problemi o anomalie. La visita si è svolta in mattinata e ha coinvolto anche alcuni operatori sanitari presenti nella struttura.

Chiarezza dalla struttura ospedaliera dopo l'esposto dei consiglieri di minoranza: prosegue senza ostacoli il progetto sanitario strategico per il territorio Detti sopralluoghi, sollecitati da un esposto a firma dei consiglieri di minoranza del Comune di Montella, hanno evidenziato che nessuna irregolarità è stata posta in essere dal Comune di Montella né dagli altri soggetti deputati ad esprimersi in ordine al percorso autorizzativo svoltosi nei mesi scorsi nella Conferenza dei Servizi relativa ai "Lavori di ristrutturazione media per la realizzazione di un Ospedale di Comunità (OdC) in Via San Francesco, Montella (AV)" ai sensi dell'art.