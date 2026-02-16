Soppressa la Corte tributaria di Oristano | cittadini e imprese costretti ad andare a Cagliari o a Sa

La Corte tributaria di Oristano è stata chiusa, e questo costringe cittadini e aziende a spostarsi a Cagliari o a Sassari per risolvere le controversie fiscali. La decisione ha lasciato molte persone senza un punto di riferimento locale, complicando ulteriormente la risoluzione delle pratiche. Già molte imprese si sono lamentate dei tempi più lunghi e dei costi aggiuntivi. La chiusura delle Corti di Nuoro e Oristano rende più difficile l’accesso alla giustizia tributaria in tutta la regione.

Sardegna e Giustizia Tributaria: Chiusura delle Corti di Nuoro e Oristano, un Accesso alla Legge Sempre Più Difficile. La riforma della giustizia tributaria ha determinato la soppressione delle Corti tributarie di primo grado di Nuoro e Oristano, costringendo i contribuenti sardi a rivolgersi a Cagliari e Sassari per le controversie fiscali. La decisione, ufficializzata il 16 febbraio 2026, solleva forti preoccupazioni sull'effettivo accesso alla giustizia e sull'ulteriore marginalizzazione delle aree interne dell'Isola. Un'Isola Sotto Pressione: La Riforma e le Specificità del Territorio. La scelta di ridurre il numero delle Corti tributarie sarde a sole due sedi, Cagliari e Sassari, rientra in un piano nazionale che prevede la soppressione di 22 sedi su un totale di 103 in tutta Italia.