Sondaggio Mentana cosa cambia nella settimana | dove arriva Vannacci
Vannacci entra nella settimana politica dopo aver conquistato un ruolo di rilievo, secondo il nuovo sondaggio Swg presentato da Enrico Mentana. La sua presenza si fa sentire, influenzando le opinioni degli italiani e aprendo nuovi scenari nel panorama pubblico. La rilevazione di questa settimana rivela come la sua ascesa abbia modificato gli orientamenti degli elettori, soprattutto nelle regioni del Nord.
Come ogni lunedì che si rispetti, ecco l'appuntamento con il sondaggio Swg del tgLa7 condotto da Enrico Mentana. Cosa è cambiato rispetto alla scorsa settimana? Fratelli d'Italia resta il partito più apprezzato dagli elettori. Ma c'è anche un piccolo balzo della nuova formazione politica guidata dal generale Roberto Vannacci. E, ancora, c'è da registrare un piccolo crollo del Partito democratico. Per quanto riguarda il centrodestra, troviamo sempre il partito guidato da Giorgia Meloni. FdI cala dello 0,3% e si attesta al 29,8%. Subito dopo c'è Forza Italia, stabile all'8,4%. Terza forza politica, la Lega. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Sondaggio Mentana, cosa cambia? I numeri di oggi
Sondaggio Mentana, quanto vale il partito di Vannacci: i primi numeri
Il nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, ottiene un risultato di partenza del 3,3% nel sondaggio di Swg per TgLa7.
