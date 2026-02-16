Solliccianese | Sport e rieducazione una polisportiva per detenuti verso il reinserimento sociale

La Asd Solliccianese è nata a causa di un progetto che unisce sport e rieducazione, con l’obiettivo di aiutare i detenuti a reinserirsi nella società. La squadra, composta da detenuti di Sollicciano e Gozzini, si allena nel carcere e partecipa a competizioni locali. Questo approccio mira a dare loro una seconda possibilità attraverso l’attività sportiva, coinvolgendo anche volontari e allenatori esterni.

Dalla Cellula al Campo: Nasce la Solliccianese, una Polisportiva per la Riconquista della Libertà. Firenze, 16 febbraio 2026 – Una nuova realtà sportiva vede la luce negli istituti penitenziari di Sollicciano e Gozzini: la Asd Solliccianese, un progetto che mira a trasformare lo sport in uno strumento di rieducazione e inclusione sociale per i detenuti. L'iniziativa, promossa da Uisp Firenze, rappresenta un ponte tra il mondo carcerario e la società civile, offrendo opportunità concrete di riscatto e cambiamento. Un Percorso Ventennale: Lo Sport come Strumento di Riconquista. L'istituzione della Solliccianese è il culmine di oltre quindici anni di attività svolte da Uisp Firenze all'interno delle carceri fiorentine.