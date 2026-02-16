Soldi alle famiglie divorziate o separate in difficoltà economiche in provincia di Napoli il sostegno economico

La Giunta di Casalnuovo, in provincia di Napoli, ha deciso di stanziare fondi per aiutare le famiglie separate o divorziate che affrontano problemi economici. La misura mira a offrire un sostegno concreto a chi si trova in difficoltà, come famiglie con figli piccoli o persone senza lavoro. Nei prossimi mesi, le famiglie interessate potranno fare domanda per ricevere un contributo finanziario.

La Giunta comunale di Casalnuovo (Napoli) approva una misura economica dedicata alle famiglie separate o divorziate in difficoltà. Aiuti per affitti, cure mediche e spese di formazione dei figli.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

