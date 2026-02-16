Soldi agli enti in difficoltà Comune casertano ' bocciato' Documenti trasmessi in ritardo

Il Comune di Sessa Aurunca ha visto respinto il suo appello dal Consiglio di Stato, che ha motivato la decisione con il fatto che i documenti presentati erano arrivati in ritardo. La causa di questa bocciatura risiede nel fatto che il Comune non ha consegnato i documenti necessari entro i termini previsti, impedendo così di accedere ai fondi statali di 660 milioni di euro destinati agli enti locali in difficoltà. Un esempio concreto riguarda il ritardo nella trasmissione delle pratiche richieste per il riparto dei fondi.

Il Consiglio di Stato ha respinto in via definitiva l'appello del Comune di Sessa Aurunca contro l'esclusione dal riparto del fondo statale da 660 milioni di euro destinato agli enti locali con disavanzo peggiorato a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità. Con la sentenza pubblicata l'11 febbraio 2026, la Terza Sezione ha confermato la decisione del Tar Lazio, ritenendo legittimo il decreto ministeriale che non aveva inserito il Comune tra i beneficiari. Al centro della controversia l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legge 732021, che prevedeva il riparto delle risorse sulla base dei dati risultanti dal rendiconto 2019 trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).