Smog in calo svolta per Rimini | crollano gli sforamenti di Pm10 I dati tra i migliori in Regione
Rimini registra un deciso calo dei livelli di smog, un fatto che deriva dall’efficace riduzione degli sforamenti di Pm10, secondo i dati più recenti di Arpae Emilia-Romagna. Le misurazioni mostrano che la città si avvicina a valori di aria più pulita rispetto al passato, con un miglioramento che si riflette anche in una diminuzione significativa delle giornate critiche. Un esempio concreto: nelle ultime settimane, le rilevazioni indicano meno di cinque superamenti dei limiti giornalieri consentiti.
Il report Arpae 2025 certifica un netto miglioramento della qualità dell’aria in città. Alla centralina Flaminia solo 16 superamenti contro i 79 del 2006. Rimini tra le realtà più virtuose A Rimini qualità dell’aria in miglioramento. Si respira meglio. E’ quanto emerge dai dati diffusi da Arpae Emilia-Romagna nel report 2025 che certificano un netto miglioramento della qualità in città, con un drastico calo dei superamenti dei limiti di Pm10 rispetto agli anni Duemila. Le rilevazioni effettuate nelle due stazioni di monitoraggio cittadine, “Flaminia” e “Marecchia”, testimoniano una riduzione drastica dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10, fissato a 50 microgrammi per metro cubo, con numeri che segnano un punto di svolta rispetto agli anni precedenti.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Smog e qualità dell'aria: nel 2025 sforamenti di Pm10 in una sola centralina su 43
Nel 2025, solo una delle 43 centraline monitorate ha registrato sforamenti dei limiti di Pm10, mentre i valori medi delle principali sostanze inquinanti si sono mantenuti entro i limiti di legge.
Mal’Aria 2026, allarme smog in provincia di Caserta: sforamenti record di PM10 a Teverola e Aversa
Il rapporto Mal’Aria 2026 di Legambiente evidenzia un aumento record di PM10 a Teverola e Aversa, causato dall’intensa attività industriale e dal traffico veicolare.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Nonostante il calo degli sforamenti di PM10, oltre metà dei capoluoghi italiani non rispetterebbe i nuovi limiti europei del 2030 #Initalia x.com