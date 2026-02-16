Smartwatch moderni perdono qualcosa | una seiko del 1994 mi ricorda cosa manca

Una Seiko MessageWatch del 1994 dimostra quanto siano cambiati gli smartwatch moderni, che spesso sacrificano la semplicità di accesso alle informazioni. Questa vecchia sveglia digitale, senza bisogno di collegamenti costanti, mostrava messaggi e notifiche direttamente sul display, cosa che molti modelli attuali tendono a perdere. La presenza di questa tecnologia di quasi trent’anni fa rivela quanto le funzioni di base siano state spesso sostituite da schermi più grandi e connesse, lasciando indietro l’efficacia di un dispositivo semplice e immediato.