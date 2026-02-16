Smarrite sul monte Semprevisa con pioggia e nebbia; ritrovate due ventenni di Latina

Due giovani di Latina sono state ritrovate ieri sera dopo essere finite smarrite sulla cima del Monte Semprevisa, sotto una pioggia battente e avvolte dalla nebbia. Le due ragazze, entrambe sui vent’anni, avevano perso l’orientamento durante un'escursione e hanno chiamato aiuto quando hanno capito di essere in difficoltà. Un team di soccorritori le ha individuate e condotte in salvo, portandole a valle in sicurezza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Due escursioniste di circa 20 anni, residenti nel capoluogo pontino, sono state tratte in salvo nel tardo pomeriggio di ieri dopo aver perso l’orientamento sul Monte Semprevisa, la vetta più alta dei Monti Lepini. Il soccorso è stato effettuato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) – servizio regionale del Lazio, con il supporto di personale sanitario. L’escursione partita da Fonte Sant’Angelo e il rientro complicato dal maltempo. Le due giovani erano partite in mattinata da Fonte Sant’Angelo per un’escursione. Durante il rientro, però, il peggioramento delle condizioni meteo – con nebbia fitta e pioggia – ha reso difficile individuare il sentiero corretto, fino a far perdere loro i riferimenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Smarrite sul monte Semprevisa con pioggia e nebbia; ritrovate due ventenni di Latina Ritrovate le pietre d'inciampo smarrite dal corriere Sono state recuperate le pietre d'inciampo smarrite dal corriere incaricato di posarle a Sesto San Giovanni. La nebbia, la bassa quota, lo schianto sul Monte Serra: la strage dei cadetti La tragedia sul Monte Serra ha portato alla luce la perdita di 44 giovani cadetti, ricordati con rispetto e dolore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Disperse sul Monte Semprevisa, due giovani escursioniste ritrovate dopo ore di apprensioneDue escursioniste di circa 20 anni sono state tratte in salvo nel tardo pomeriggio di ieri dopo aver perso l’orientamento ... latinapress.it Pioggia e nebbia, due escursioniste raggiunte e messe in salvo sulla SemprevisaBASSIANO – Paura nel pomeriggio di domenica per due giovani escursioniste disperse sul Monte Semprevisa, ma tutto si è concluso per il meglio grazie all’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino ... radioluna.it #radiomontecalvo ATTENZIONE RITROVATE CHIAVI Via Alberti – San Giovanni Rotondo Chi le ha smarrite può passare a RADIO MONTE CALVO per il ritiro. Info: 0882 421417 Condividiamo per aiutare il legittimo proprietario a ritrovarle - facebook.com facebook