Slalom olimpico Bormio | McGrath davanti a tutti dopo la prima manche Saccardi nella top 10

Il norvegese McGrath ha preso il comando nella prima manche dello slalom olimpico di Bormio, a causa di una partenza forte e precisa sulla pista Stelvio. Nell’ordine di partenza, Saccardi si è distinto entrando tra i primi dieci grazie a una gara aggressiva e senza errori. Meillard e Gstrein, invece, si trovano subito dietro di lui, pronti a recuperare nella seconda parte.

Il norvegese firma il miglior tempo sulla Stelvio nella prima prova a cinque cerchi. Meillard e Gstrein inseguono, ottima prova di Tommaso Saccardi che entra nei primi dieci. Fuori diversi azzurri. Il norvegese, partito con il pettorale numero 1, ha chiuso in 56"14, facendo la differenza soprattutto nella parte centrale del percorso e costruendo un vantaggio consistente sugli avversari diretti.

Vinatzer e Sala sono usciti di scena nella prima manche dello slalom alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, a causa delle condizioni di neve molto difficili.

