Slalom olimpico Bormio | McGrath davanti a tutti dopo la prima manche Saccardi nella top 10
Il norvegese McGrath ha preso il comando nella prima manche dello slalom olimpico di Bormio, a causa di una partenza forte e precisa sulla pista Stelvio. Nell’ordine di partenza, Saccardi si è distinto entrando tra i primi dieci grazie a una gara aggressiva e senza errori. Meillard e Gstrein, invece, si trovano subito dietro di lui, pronti a recuperare nella seconda parte.
Il norvegese firma il miglior tempo sulla Stelvio nella prima prova a cinque cerchi. Meillard e Gstrein inseguono, ottima prova di Tommaso Saccardi che entra nei primi dieci. Fuori diversi azzurri. Il norvegese, partito con il pettorale numero 1, ha chiuso in 56"14, facendo la differenza soprattutto nella parte centrale del percorso e costruendo un vantaggio consistente sugli avversari diretti.
Olimpiadi, prima manche dello slalom amara per l’Italia. Fuori Vinatzer e Sala, si salva solo Saccardi: top 10 sotto la bufera
Vinatzer e Sala sono usciti di scena nella prima manche dello slalom alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, a causa delle condizioni di neve molto difficili.
Slalom, solo Saccardi salva l'Italia. L'emiliano è decimo a metà gara. Guida Mcgrath. Fuori Vinatzer e SalaBORMIO – Sotto una fitta nevicata e una visibilità ridotta Tommaso Saccardi è l’unico azzurro a brillare nella prima manche dello slalom olimpico. Sceso col pettorale ... ilgazzettino.it
McGrath allunga nella prima manche dello slalom olimpico di Bormio, un gran bel Saccardi è 10/oLa gara di Alex Vinatzer si chiude invece dopo poche porte, per un’arretramento prima e per un’inforcata poi; esito analogo per Tommaso Sala che incappa a sua volta nell’inforcata poco dopo il primo ... fisi.org
È il giorno dell’ultimo slalom olimpico maschile! Stelvio Ski Centre 10:00 1ª manche 13:30 2ª manche In pista gli azzurri: Alex Vinatzer Tobias Kastlunger Tommaso Saccardi Tommaso Sala Ultimo atto tra i pali stretti: tecnica, nervi saldi e sogno oli - facebook.com facebook
