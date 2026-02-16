Slalom maschile Olimpiadi 2026 | orari diretta TV streaming e ordine di partenza

L’Italia si prepara a ospitare i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, dove si svolgeranno le ultime gare di sci alpino maschile, tra cui lo slalom speciale. La competizione si terrà tra le montagne italiane, attirando l’attenzione di appassionati e media di tutto il mondo. Gli orari delle gare e le modalità di visione, sia in TV che in streaming, sono già stati annunciati, mentre l’ordine di partenza è stato ufficializzato.

Con l'attenzione rivolta verso le discipline finali delle olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, lo sci alpino maschile si appresta a chiudere il suo percorso con lo slalom speciale, un evento di grande rilievo che rappresenta l'ultima occasione per lasciare un segno indelebile nella storia olimpica. La competizione, attesa nella giornata del 16 febbraio, si svilupperà con le due manche previste per le ore 10:00 e 13:30, portando in scena l'intenso confronto tra i più talentuosi interpreti del circo bianco mondiale. La routine della Coppa del Mondo ha evidenziato un livello di estrema competitività, con sette diversi vincitori in sole nove gare disputate.