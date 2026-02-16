Slalom maschile | la sfida per il podio chiude i Giochi di Milano Cortina 2026

Il calendario olimpico dello sci alpino di Milano Cortina 2026 giunge alla fase conclusiva con l’ultima prova maschile: lo slalom. Gara caratterizzata da un livello di incertezza molto alto e da una schiera ampia di pretendenti, capace di offrire esiti imprevedibili anche nel corso della stagione. La competizione chiuderà il programma, proponendo una sfida che, fin dall’inizio dei Giochi, presenta una platea di candidati molto ampia. Tra i protagonisti più attesi figura Lucas Braathen, che dopo il successo storico in gigante tenta una clamorosa doppietta olimpica. Una risposta che, fino a oggi, non è mai arrivata nemmeno alle Olimpiadi di Torino 2006. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

L’Italia conquista una medaglia di bronzo nella staffetta maschile di sci di fondo a Tesero, dopo 20 anni di assenza sul podio, grazie alla buona performance degli atleti italiani nella staffetta 4×7,5 km.

Il 16 febbraio, il programma dello slalom maschile a Milano-Cortina 2026 si apre con la sfida tra gli atleti, determinando chi porterà a casa uno dei podi più ambiti delle Olimpiadi invernali.

