Slalom maschile in diretta | Braathen punta al bis Vinatzer cerca l' impresa

Luca Braathen ha conquistato la vittoria nel primo slalom maschile alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, disputato a Bormio, spinto dal desiderio di ripetersi dopo il successo precedente. Nel frattempo, Giuliano Vinatzer si prepara a sfidare i favoriti, sperando di realizzare un risultato sorprendente sulle piste italiane. La gara si svolge in un tracciato che mette alla prova la tecnica di tutti gli atleti, con un pubblico appassionato che riempie le tribune lungo le piste.

slalom maschile alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, disputato a Bormio, propone una gara articolata tra le piste italiane. La prima manche è prevista per le ore 10:00, seguita dalla seconda run (13:30) con inversione dei migliori trenta tempi. La copertura dell'evento resta focalizzata sull'azione in pista, offrendo aggiornamenti in tempo reale e cronaca dettagliata dell'esito finale. La manifestazione registra la presenza di un'ampia rappresentanza internazionale: 96 atleti provenienti da 70 Paesi partecipano al torneo. La disciplina si confronta con una lineup di alto livello, dove emerge la concorrenza di velocisti affermati e giovani promesse pronte a misurarsi sui pali stretti.

Il nome di Braathen compare oggi in occasione del suo tentativo di bissare il successo ottenuto a gennaio, quando ha dominato lo slalom di Adelboden, spinto dalla voglia di conquistare una medaglia olimpica.

Benvenuti alla diretta dello slalom speciale maschile ad Adelboden, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026.

